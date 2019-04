Deutschland: AfD-Autos angezündet

In der Nacht auf Donnerstag steckten unbekannte Täter in Essen drei Autos in Brand, die von der rechtspopulistischen AfD für Werbezwecke genutzt wurden. Die Fahrzeuge befanden sich auf einem Hof, ein Zeuge alarmierte die Polizei, wie diese mitteilte. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, es gab keine Verletzten. Die genaue Schadenssumme ist nicht bekannt, die Essener Polizei bittet mögliche Zeugen, sich zu melden.

Trotz eingeleiteter Sofortfahndung konnten die Täter nicht gefasst werden. Seitens der Polizei geht man von einer politisch motivierten Tat gegen die "Alternative für Deutschland" aus, der Staatsschutz ermittelt.