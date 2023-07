Deutscher Unternehmer zerstückelt: Spur führt zu Österreicher

Der Fall um einen getöteten deutschen Unternehmer in Thailand - die Leiche des Mannes wurde zu Monatsbeginn zerstückelt in einem Gefrierschrank gefunden - bekam am Samstag einen Bezug zu Österreich: Bei einer Razzia in Pattaya sollen vier weitere Verdächtige festgenommen worden sein - unter ihnen ein Österreicher.

Das berichtete Bild.de unter Berufung auf eine Pressekonferenz, die in Thailand nach der Festnahme stattgefunden hat.