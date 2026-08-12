Am Montagnachmittag wurden zwei deutsche Touristen, ein 30-Jähriger und eine 28-Jährige, von der starken Strömung am beliebten Freedom Beach auf Phuket, Thailand, ins offene Meer hinausgezogen. Die Frau konnte von Rettungsschwimmern aus dem Wasser geborgen werden, der 30-Jährige hingegen wurde vermisst. Am Dienstagnachmittag wurde die Leiche des Deutschen nahe dem Strand entdeckt.

Urlauber (30) beim Baden von Strömung erfasst Rote Warnflaggen, die ausdrücklich vor dem Baden warnten, hinderten das Paar offenbar nicht daran, sich am 10. August gegen 15.45 Uhr in das stürmische Meer zu wagen. Wie The Phuket News unter Berufung auf örtliche Behörden berichtet, suchten Einsatzkräfte fieberhaft nach dem Vermissten. Wegen des gefährlichen Wellengangs und der schlechten Sicht musste die Suche jedoch vorzeitig abgebrochen werden.

Leiche des 30-Jährigen am Dienstagnachmittag entdeckt Auch am Dienstag hinderten die hohen Wellen Rettungsboote daran, auszulaufen, weshalb die Einsatzkräfte zunächst die Küstenlinie absuchten. Als sich die Wetterverhältnisse besserten, nahmen sie die Suche auf See wieder auf. Gegen 15.10 Uhr Ortszeit entdeckten sie schließlich den leblosen Körper des 30-Jährigen, der unweit der felsigen Küste nahe dem Freedom Beach im Wasser trieb.