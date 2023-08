Deutsche Touristin soll in Griechenland erschossen worden sein

Familie und Freunde im Verdacht

Der Schwerpunkt der Ermittlungen soll Berichten zufolge auf dem Freundes- und Familienkreis der Frau liegen. Sie sei bereits fünf Stunden tot gewesen, bevor ihr Ehemann sich an die Behörden gewandt habe. Gefunden worden sei sie am Strand Milina in der Region Pilion. Woher aus Deutschland die Frau stammt, war zunächst nicht bekannt. Die griechische Polizei gibt in solchen Fällen grundsätzlich zunächst keine Auskunft über den Namen oder Herkunftsort des Opfers.