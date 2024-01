Deutschland: Mann (27) findet Familie tot auf

Im deutschen Baden-Württemberg hat ein 27 Jahre alter Mann hat seine Eltern und seinen Bruder tot in deren Einfamilienhaus in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) aufgefunden. Die drei Toten wiesen allesamt Stichverletzungen auf, wie die Polizei am Freitagabend mitteilte. Der 27-Jährige sei am Nachmittag heim gekommen und habe seine Angehörigen im Erdgeschoss des Hauses entdeckt.