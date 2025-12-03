"Als nun die Jünger ihn so auf dem See wandeln sahen", heißt es im Matthäus-Evangelium des Neuen Testaments, "gerieten sie in Bestürzung, weil sie dachten, es sei ein Gespenst, und sie schrien vor Angst laut auf. Doch Jesus redete sie sogleich mit den Worten an: ,Seid getrost: Ich bin es; fürchtet euch nicht!“ Inmitten von Sturm und hohen Wellen soll Jesus dereinst über den See Genezareth gewandelt sein. Heute, rund 2.000 Jahre später, hat der weltberühmte Süßwassersee ein massives Problem: Es geht ihm das Wasser aus. So sehr, dass die Regierung in Israel schon vor zehn Jahren grünes Licht für eine bisher einzigartige Rettungsaktion gab: Der Pegel des Sees Genezareth sollte mit entsalztem Meerwasser wieder gehoben werden. Seit Ende November ist es nun so weit: Israels Wasserbehörde hat damit begonnen, Wasser einzuleiten. Nie zuvor wurde entsalztes Meerwasser in einen natürlichen Süßwassersee gebracht.

Der rund 200 Meter unter dem Meeresspiegel liegende See Genezareth, in Israel Kinneret genannt, ist das zentrale Wasserreservoir Israels. Bis zu eine Million Touristen strömten jedes Jahr (in Friedenzeiten) zur spektakulär schönen Landschaft, die biblische Stätten und geschichtsträchtige Orte rund um den See locken unzählige Besucher an. Israel entnimmt jährlich hunderte Millionen Kubikmeter Wasser aus dem See, um die lokalen Gemeinden zu versorgen und Wasser ins Zentrum und den trockeneren Süden des Landes zu transportieren. Doch jahrelange Dürreperioden hatten den Wasserspiegel des Sees gefährlich sinken lassen. Bis zu 40 Grad im Sommer Der zurückweichende Wasserpegel war mit freiem Auge sichtbar, in den bis zu 40 Grad heißen Sommermonaten verliert das Gewässer täglich einen Zentimeter Wasser durch Verdunstung. Seit mehr als 30 Jahren wird das kostbare Nass aus dem See heraus geleitet - dann kam die entscheidende Idee: Warum nicht entsalztes Meerwasser in die umgekehrte Richtung transportieren?