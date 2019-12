Der Santa Claus auf dem Kamel

„Ich bin der einzige aktive Weihnachtsmann in Jerusalem und der einzige professionelle Weihnachtsmann im Nahen Osten.“ Issa Kassissieh kann das sehr selbstbewusst sagen, denn jedes Jahr begrüßt der Palästinenser Tausende Besucher in seinem Weihnachtsmannhaus in der Jerusalemer Altstadt.

Vor zwei Jahren hat der 41-jährige ehemalige Profi-Basketballspieler, der heute als Trainer arbeitet, das 700 Jahre alte Haus seiner Familie umdekoriert. Dann flog er in die USA und besuchte seinen ersten Weihnachtsmannkurs. Mehrere Diplome und Zertifikate von Weihnachtsmannschulen in den USA und dem Weihnachtsmann-Weltkongress in Kopenhagen hängen an den Wänden und zeigen, dass Issa Kassissieh seinen Beruf wirklich ernst nimmt.