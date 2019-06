Der Kreuzzug gegen die Kreuzfahrer

In Palma de Mallorca fordert eine Bürgerinitiative, der sich mehr als 20 Umweltschutzorganisationen und der Architektenverband ARCA angeschlossen haben, dass nur noch ein Kreuzfahrtschiff pro Tag anlegen darf. Jetzt sind es oft vier. Eine neue App„Welcome Palma“ soll den ankommenden Urlauber abschrecken und in Echtzeit sagen, in welchen Ecken der Stadt es aktuell zu voll ist.

Auch in Venedig demonstrierten wieder Tausende gegen das Elend des Überranntwerdens in Zeiten von Airbnb und Kreuzfahrtboom. Die Idee, die Monsterschiffe in die Industriegegend Marghera zu verbannen, war bereits 2017 gewälzt worden. Doch nach Angaben des italienischen Verkehrsministers Danilo Toninelli sei sie gar nicht durchführbar. Als Alternativen gelten jetzt Anlegestellen in Chioggia und am Lido, doch die Umweltbelastung bleibt.

In Dubrovnik will man den Touristenansturm koordinieren und die Anlege- und Abfahrtszeiten der großen Schiffe besser lenken.