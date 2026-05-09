Person auf Rollfeld in Denver von Flugzeug erfasst und getötet

Auf dem Flughafen von Denver ist ein Mensch auf dem Rollfeld von einem Flugzeug erfasst und getötet worden. Ein Fußgänger sei am Freitagabend (Ortszeit) über einen Zaun geklettert und auf der Startbahn von einer Passagiermaschine erfasst worden, teilte der Flughafen im US-Bundesstaat Texas am Samstag mit. Seine Identität sei noch ungeklärt. Es handle sich aber offenbar nicht um einen Mitarbeiter des Flughafens.

Airbus hätte nach Los Angeles fliegen sollen Das Opfer sei "zumindest teilweise" in eines der Triebwerke des Airbus A321 gesaugt worden, berichtete der Sender ABC News. Das Triebwerk geriet in Brand und der Start des Flugzeugs wurde abgebrochen. Die Passagiere wurden über Notrutschen in Sicherheit gebracht. Zwölf Fluggäste wurde dabei leicht verletzt. Der Triebwerksbrand sei schnell gelöscht worden, teilte die Feuerwehr mit. Nach Angaben der Fluggesellschaft Frontier hätte der Airbus A321 mit 224 Passagieren und sieben Besatzungsmitgliedern an Bord in die Westküstenmetropole Los Angeles fliegen sollen. "Wir sind zutiefst traurig über den Vorfall", teilte die Airline mit.