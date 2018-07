NSU-Prozess: Lebenslange Haft für Beate Zschäpe

Weitere Aufklärung gefordert

Vor der Urteilsverkündung waren erneut Forderungen nach einer weiteren Aufarbeitung laut geworden. Nach wie vor sei nicht geklärt, ob es weitere Helfer oder Hintermänner des "Nationalsozialistischen Untergrunds" gebe, sagte der Generalsekretär des Islamrates für die Bundesrepublik Deutschland, Murat Gümüs, am Mittwoch in München.

"Man spricht nach wie vor von einem Trio, obwohl man aus Zeugenbefragungen weiß, dass es mittelbar oder unmittelbar Unterstützer gegeben hat", sagte Gümüs. Auch ob und in welcher Weise der deutsche Inlandsgeheimdienst involviert gewesen sein könnte, sei offen geblieben. Hinterbliebene fragten, wieso gerade ihre Angehörigen Opfer wurden.

Gümüs war bereits am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr vor das Münchner Strafjustizzentrum gekommen, um einen Platz in dem Saal zu bekommen, wo die Urteilsverkündung stattfinden wird.

Verwicklung von Staatsbehörden?

Auch der Zentralrat der Muslime in Deutschland (ZMD) kritisierte die unzureichende Aufklärung und forderte weitere Gerichtsverfahren. In einer Stellungnahme verwies der ZMD ebenfalls auf die mögliche Beteiligung weiterer Personen und die Verwicklung von Angehörigen von Geheimdiensten und Sicherheitsbehörden in die Mordserie. "Dieses Versäumnis ist eine große Belastung für die Familienangehörigen der Opfer und den gesellschaftlichen Frieden in Deutschland."

Darüber hinaus forderte der ZMD die Bestellung eines Antirassismus-Beauftragten für Deutschland. Dieser soll dem Parlament unter anderem einen jährlichen Bericht über rassistische Tatbestände vorlegen und sicherstellen, dass Polizei, Behörden und Staatsanwaltschaft für Antirassismus gecoacht und sensibilisiert werden.