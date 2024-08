In London sorgt derzeit ein Delfin , der in der Themse schwimmend gesichtet wurde, für Besorgnis. Das Tier, bei dem es sich vermutlich um einen erwachsenen Delfin handelt, wird als „äußerst desorientiert und ziemlich lethargisch“ beschrieben und wird von der Organisation British Divers Marine Life Rescue (BDMLR) überwacht.

Am Donnerstag wurde der Delfin mehrfach in West-London zwischen Hammersmith und dem Wandsworth Park gesichtet, was Ruderer und Augenzeugen „sprachlos“ machte.

Steve Ormerod, Professor für Ökologie an der University of Cardiff, filmte den Delfin von der Hammersmith Bridge aus, mehr als 30 Meilen von der Mündung der Themse entfernt. Das Video postete er anschließend auch auf X (ehemals Twitter).