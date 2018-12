Das waren die Momente des Jahres 2018

Lichtermeer für Ute Bock

Am 19. Jänner stirbt die bekannte Flüchtlingshelferin Ute Bock im Alter von 75 Jahren. Ihre Anhänger und Mitstreiter veranstalten am 2. Februar ein Lichtermeer am Heldenplatz, an dem mehr als 6.000 Menschen teilnehmen, darunter Bundespräsident Alexander Van der Bellen.