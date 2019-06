Mischling zum hässlichsten Hund der Welt gekürt

Krauses Fell, abstehende Ohren, ein leicht schielender Blick: Mit diesem Aussehen ist der Mischling "Scamp the Tramp" am Freitagabend im US-Bundesstaat Kalifornien zum hässlichsten Hund der Welt gewählt worden. "Ich denke, das Publikum sah seine gute Seele", sagte Halterin Yvonne Morones der Lokalzeitung Press Democrat nach dem Wettbewerb.

"Scamp the Tramp" setzte sich gegen 18 andere Hunde durch und brachte Morones ein Preisgeld von 1.500 Dollar (knapp über 1.300 Euro) ein. Die Jury des "World's Ugliest Dog Contest" in der Kleinstadt Petaluma legte Wert auf alles, was als unschön gilt: Glupschaugen, schiefe Zähne, O-Beine, buckelige Rücken.