Das Dorf, das nicht mehr Fucke heißen will

Eigentlich hätten die Bewohner des kleinen Dorfes an der schwedischen Ostküste nichts an ihrem Leben auszusetzen. Wälder, grüne Wiesen und ein See umgeben die aus nur elf Anwesen bestehende Ortschaft, die erstmals im 16. Jahrhundert schriftlich erwähnt wurde. Doch es gibt etwas, das die Menschen massiv stört: der Name ihrer Siedlung lautet Fucke.

Und das - man ahnt es bereits - sorgt für Probleme.