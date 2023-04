Dalai Lama bat Buben, seine "Zunge zu lecken", und entschuldigt sich

Der Dalai Lama, das 87-jährige geistliche Oberhaupt der Tibeter, hat sich am Montag entschuldigt, nachdem Aufnahmen gezeigt hatten, wie er einen kleinen Jungen bei einer öffentlichen Veranstaltung Ende Februar bat, seine "Zunge zu lecken". In sozialen Netzwerken hatten Userinnen und User scharfe Kritik am Verhalten des Dalai Lama geübt.

"Es ist ein Videoclip im Umlauf, der ein kürzliches Treffen zeigt, bei dem ein kleiner Junge seine Heiligkeit den Dalai Lama fragte, ob er ihn umarmen dürfe", hieß es in einer Erklärung auf dem Twitter-Account des Exilführers, der 19 Millionen Anhänger hat.

"Seine Heiligkeit möchte sich bei dem Jungen und seiner Familie sowie bei seinen vielen Freunden in der ganzen Welt für die Verletzung entschuldigen, die seine Worte verursacht haben könnten.