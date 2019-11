D: 120 Schoko-Nikoläuse aus Kindergarten gestohlen

Aus einer Kindertagesstätte in Nieder-Olm im deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz sind 120 Schoko-Nikoläuse gestohlen worden. Am Wochenende wurden zwei Fenster aufgehebelt, berichtete die Polizei in Mainz am Dienstag. Aus einem Stahlkasten verschwanden Wertgegenstände, Bargeld und die Nikolausfiguren aus Schokolade. Die Polizei sucht Zeugen, denn Hinweise auf die Täter gab es zunächst nicht.