53 Menschen waren an Bord des indonesischen U-Bootes KRI Nanggala 402, als es vorige Woche plötzlich vor der Küste Balis verschwand. Vier Tage wurde nach dem Boot gesucht, zunächst vergeblich. Am Sonntag wurde es schließlich gefunden, das Wrack liegt zerbrochen in drei Teile am Meeresboden.

Die britische BBC veröffentlichte am Montag ein Video, das die Crew vor wenigen Wochen aufgenommen hat. Es zeigt einige der Männer, wie sie ein in Indonesien populäres Abschiedslied singen (es beginnt bei 00:50 Minuten).