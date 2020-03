Coronavirus: Stecken Männer in einem Bordell in Valencia fest?

Eine Nachricht geistert seit ein paar Tagen durch die sozialen Medien: "86 Leute in einem Bordell in Valencia wegen Coronavirus unter Quarantäne. Zwei ganze Wochen", heißt es auf Facebook, Whatsapp und Co.

Die Meldung sorgt bei den Lesern für Staunen und auch für so manchen lumpigen Herrenwitz. Stellen sich doch Fragen wie diese: Was sagen die spanischen Freier nun ihrem Arbeitgeber? Wie erklären sie das Fernbleiben ihrer Ehefrau?