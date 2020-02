Coronavirus: Sorge über sprunghafte Verbreitung außerhalb Chinas

Reiseverkehr eingeschränkt

Im Iran stieg die Zahl der Infizierten auf 18 - vier von ihnen starben. In den meisten Fällen handle es sich entweder um Menschen aus der Stadt Kom oder solche, die in den vergangenen Tagen oder Wochen dort waren, erklärte das Gesundheitsministerium. Kom ist sowohl ein Zentrum für islamische Studien als auch ein beliebtes Touristenziel. Wegen der Situation im Iran untersagte der Irak alle Reisen in und aus dem Nachbarland. Kuwait schränkte den Reiseverkehr ein.

Auch der Libanon vermeldete am Freitag die erste Coronavirus-Patientin, sie hatte sich laut Gesundheitsministerium kürzlich in Kom aufgehalten. In Ägypten und in den Vereinigten Arabischen Staaten gibt es ebenfalls Infektionsfälle.

Auch in Norditalien haben sich mehrere Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. 14 Fälle wurden in der lombardischen Provinz Lodi gemeldet, zwei weitere im Raum von Padua, teilten die Gesundheitsbehörden am Freitag mit. Hunderte Menschen wurden unter Quarantäne gestellt. In mehreren Gemeinden im Raum Lodi wurden öffentliche Lokale und Schulen geschlossen.

Aus Wuhan wurden unterdessen am Freitag 15 weitere Deutsche heimgeflogen, sie landeten am Nachmittag auf dem Stuttgarter Flughafen. Die Rückkehrer wurden nach Angaben der Landesregierung sofort medizinisch untersucht und sollten isoliert in einem Hotel in Kirchheim unter Teck in der Nähe von Stuttgart untergebracht werden. In den vergangenen Wochen hatte Deutschland bereits 120 seiner Bürger aus Wuhan heimgeholt.