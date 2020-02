Coronavirus: Schon über 500 Fälle in chinesischen Gefängnissen

Ein sprunghafter Anstieg bei den Neuinfektionen mit dem Coronavirus COVID-19 vermeldeten die chinesischen Behörden am Dienstag. Waren es am Vortag nur 394 gemeldete Fälle, stieg die Zahl inzwischen auf 1109 bestätigte Neuinfektionen an.

Inzwischen sind in China 74.685 Personen mit dem COVID-19 infiziert. 2236 Menschen in China haben die Krankheit nicht überlebt.