Coronavirus: Lebensgefährte von Berlins Ex-Bürgermeister Wowereit gestorben

Zahlreiche bekannte Deutsche sprachen ihr Beileid aus. Darunter die SPD-Politikerin Sawsan Chebli (" Jörn Kubicki war ein so liebenswürdiger, so bescheidener, so offener Mensch mit einem riesigen Herz"), Sebastian Czaja von der FDP ("Zum Tod von Jörn Kubicki gilt Klaus Wowereit mein aufrichtiges Beileid. Ich wünsche ihm und allen Angehörigen in dieser schweren Zeit viel Kraft") und die AfD-Fraktion in Berlin ("Wir wünschen der Familie des Verstorbenen Jörn Kubicki viel Kraft in diesen schweren Stunden. Unsere Gedanken sind bei allen Erkrankten und Opfern des Corona-Virus").