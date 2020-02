Coronavirus lässt Volkskongress platzen

So hätten in der vergangenen Woche elf Patienten in einem Krankenhaus in Wuhan Plasma-Infusionen erhalten. „Einer der Patienten wurde bereits entlassen, einer ist in der Lage, das Bett zu verlassen und zu gehen, und die anderen erholen sich alle“, sagte Sun.

Auch in der Sonderverwaltungszone Macao gibt es Zeichen der Entspannung: Im Glücksspiel-Eldorado dürfen die Casinos nach einer Zwangspause bald wieder öffnen.

Indes endete für US-Touristen die Zeit des Wartens auf dem Kreuzfahrtschiff „Diamond Princess“: Nach zwei Wochen Quarantäne im Hafen von Yokohama durften die Passagiere von Bord gehen, die USA holten Hunderte Landsleute mit zwei gecharterten Flugzeugen aus Japan ab.

Beide Flugzeuge landeten am Montag in den USA, die Patienten müssen dort jedoch für zwei weitere Wochen in Quarantäne. Die Zahl der Infizierten an Bord des Kreuzfahrtschiffs stieg nach offiziellen Angaben bis Montag erneut um weitere 99 auf 454, etwa 20 von ihnen zeigen schwere Symptome. Die Ergebnisse Hunderter weiterer Tests standen noch aus.