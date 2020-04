108-jährige Italienerin: "Bleibt zu Ostern zu Hause!"

"Mehr denn je beten"

„Heute muss man mehr denn je zum Herrgott beten“, sagte Oma Lisa, so wie sie in der Kleinstadt von ihren Mitbürgern genannt wird. Der Bürgermeister von Citta di Castello, Luciano Bacchetta, bezeichnete Luisa Zappitelli als eine „Zeugin unserer Geschichte voller Weisheit“. „Wir müssen uns im Kampf gegen die Pandemie von ihr inspirieren lassen“, sagte der Bürgermeister. Alte Menschen seien der „Stolz“ Italiens.

In Italien, einem der weltweit am stärksten von der Pandemie betroffenen Länder, sind viele ältere Menschen dem Covid-19 erlegen. Das Durchschnittsalter der Opfer liegt bei 80 Jahren. Vor allem in Seniorenheimen ist die Sterberate wegen des Virus hoch.