Coronakrisen-Humor: Aufbrezeln zum Müll-Rausbringen

Etwa ein Drittel der weltweiten Bevölkerung ist im Lockdown. Vor die Türe darf eigentlich nur, wer arbeiten gehen muss, einkaufen gehen muss, jemand helfen muss oder eben: Zum Müll rausbringen.

In Australien dürfte dabei ein neuer Trend entstanden sein: Unter dem Hastag #binisolationouting finden sich zahlreiche Postings in den Sozialen Medien, in denen sich Menschen dabei filmen oder fotografieren, wie sie den Müll rausbringen – in Abendkleidern und -anzügen, in Faschingskostümen, immer geschminkt und manche sogar mit Schmuck behängt. Das Rausbringen des Mülls wird also als Akt der Solidarität mit den weltweiten Corona-Maßnahmen feierlich zelebriert.

Der KURIER bringt einen kurzen Streifzug durch die Postings aus aller Welt.