Corona: Weltweit bisher 161,4 Millionen Infizierte und 3,4 Millionen Tote

In den USA verzeichneten die Gesundheitsbehörden Reuters-Schätzungen zufolge mindestens 42.061 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus stieg um mindestens 760 auf 585.528. Die USA verzeichnen weiterhin die weltweit höchste Zahl an Toten, gefolgt von Brasilien mit mehr als 430.000 die zweithöchste Zahl der Todesfälle.

In Indien vermeldete das Gesundheitsministerium 326.098 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Infektionsfälle stieg damit auf 24,37 Millionen. 3.890 weitere Menschen starben in Indien in Zusammenhang mit dem Virus, insgesamt sind es nun 266.207 Todesfälle. Allein in dieser Woche verzeichneten die Behörden 1,7 Millionen weitere Ansteckungsfälle und mehr als 20.000 Tote. Die Dunkelziffer in dem Land mit seinen mehr als 1,36 Milliarden Einwohnern dürfte Experten zufolge deutlich höher sein.