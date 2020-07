Corona trifft Island hart: So wenige Touristen wie 1961

Rückgang von 99,2 Prozent

Doch dann kam Corona. Wegen der Pandemie und den mit ihr verbundenen Beschränkungen, Flugausfällen und geschlossenen Grenzen landeten am internationalen Flughafen von Island in Keflavik bei Reykjavik im Frühjahr kaum noch Passagiere. Die 924 Gäste im April waren die niedrigste Zahl an Island-Besuchern seit 1961, wie der Rundfunksender RÚV ausgerechnet hat. Auch der Mai war schwach: Gerade einmal 1.035 Reisende kamen in dem Monat in Keflavik an, was einem Rückgang von 99,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat entsprach.

"Es hat eigentlich sehr gute Anzeichen für 2020 gegeben - wenn denn Covid nicht zugeschlagen hätte", sagt die Leiterin der isländischen Tourismusbehörde Visit Iceland, Sigrídur Dögg Gudmundsdottir. Dass in diesem Jahr die Zahlen von 2019 erreicht werden, gilt bereits jetzt als ausgeschlossen. "In den vergangenen Monaten sind wir auf quasi null gefallen", sagt Gudmundsdóttir.