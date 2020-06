Übernachten mitten in der Natur: Abgelegene Unterkünfte in Island

Für alle, die Island mit dem Auto erkunden, ist der Westfjords Circle eine Alternative zu Islands berühmter „Ringstraße“. Die spektakuläre Rundroute ist allerdings alles andere als rund, sondern folgt der Küstenlinie mit ihren tief eingeschnittenen Fjorden und sandigen Buchten. Hier finden Reisende Unterschlupf im Gästehaus Kirkjuból í Bjarnadal inmitten der grünen Wiesen- und hohen Berglandschaft Önundarfjörður. Die Unterkunft an der Route 60 ist ein guter Ausgangspunkt für Tagesausflüge zu den Natursehenswürdigkeiten wie der Dynjandi-Wasserfall, den Stränden in Önundarfjörður. Die berühmteste Unterkunft in der Region ist wohl das rustikale Hotel Djúpavík, ehemalige Herringsfabrik und Drehort des Hollywood-Blockbusters „Justice League“ (2017).

Südisland

In der Landschaft aus schwarzen Sandstränden und Gletscherlagunen liegt das Gästehaus Hrifunes rund 230 Kilometer entfernt von Reykjavík in der Umgebung von Skaftártunga in Südisland zwischen Vík und Kirkjubæjarklaustur. Das 1947 erbaute Gästehaus war ursprünglich ein Zwischenstopp für Reisende, die das weitläufige Sandwatt von Myrdalssandur durchquerten. Wer das traditionelle Torfhaus in Kombination mit Luxus inmitten der Natur erleben möchte, findet einen Rückzugsort im Torfhús Retreat.