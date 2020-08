Corona-Lage in Europa: Fallzahlen steigen fast überall wieder

Fix ist: In weiten Teilen Europas steigen aktuell wieder die Fallzahlen. Innerhalb eines Tages haben die Gesundheitsämter in Deutschland am frühen Mittwochmorgen 1.576 neue Corona-Infektionen gemeldet. Am Dienstag waren es 1.278. Am Samstag war mit 2.034 neuen Fällen erstmals seit Ende April die 2000er-Marke überschritten worden.

Frankreich verzeichnete mehr als 3000 neue Fälle – ähnlich hohe Fallzahlen meldet auch Spanien, das von der Pandemie bislang am stärksten betroffene Land Europas. Noch im Juni - kurz vor Ende des Corona-Notstands mit sehr strenger Regelung des Lockdown - waren zeitweise deutlich weniger als hundert Neuinfektionen registriert worden. Seit Anfang Juli steigt die Zahl aber wieder nahezu konstant.