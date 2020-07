Corona in Pamplona: Keine Stierhatz, dafür Toreros als Stier-Ersatz

Leere Straßen, leere Ränge: Normalerweise ist in Pamplona um diese Jahreszeiten die Hölle los – in der nordspanischen Stadt findet dann das "Sanfermines"-Fest statt, bei dem traditionell Stiere durch die Straßen getrieben werden. Nach der Hatz werden die Tiere in einem Stierkampf in der Arena von den Torreros getötet.