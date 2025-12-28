Tigerzähne als Talisman: Wofür die Tierteile verwendet werden

Weltweit regelt das Washingtoner Artenschutzabkommen (CITES) den Handel mit bedrohten Arten. Doch Staaten versuchen immer wieder, die Regeln zu lockern.

Auf der internationalen Artenschutzkonferenz vor wenigen Wochen passierte das wieder bei der Zucht von Tigern.Erlaubt ist sie ausschließlich zu Naturschutzzwecken. Und nicht für den Handel mit Tigerteilen, lautet der Zusatz. „Diesen Passus wollten einige Teilnehmer ausradieren“, erklärt Georg Scattolin, beim WWF zuständig für internationale Programme. Die Konferenz lehnte den Antrag ab: ein Erfolg. Denn Tiger sind in freier Wildbahn rar.