Cholera und Bomben: Warum die Wiesn bisher abgesagt werden musste

Wer schon mal am Oktoberfest war, kennt die Bilder: Bis auf den letzten Platz besetzte Bierzelte, enge Gassen und Gedränge. Rund sechs Millionen Besucher aus aller Welt wurden dazu vom 19. September bis zum 4. Oktober erwartet. Doch die Ansteckungsgefahr auf dem Volksfest wäre groß. Genau aus diesem Grund findet die Wiesn in diesem Jahr nicht statt - es ist übrigens nicht die erste Absage in der 210-jährigen Geschichte des Volksfestes. Aber alles der Reihe nach.