Chinesischer Dissident floh auf Jet-Ski 300 Kilometer nach Südkorea

Kwon, dessen chinesischer Name Qian Ping lautet, ist koreanischer Herkunft. Falls die Regierung in Seoul ein Asylgesuch Kwons zurückweist, will Kwon laut Lee eventuell in einem anderen Land um Aufnahme bitten. Wie Hankyoreh weiter berichtete, wird Kwon in Südkorea von der Gruppe "Anwälte für das Recht des öffentlichen Interesses" vertreten.

➤ Mehr lesen: Ableitung von Kühlwasser aus Atomruine Fukushima beginnt