Geld per Drohne vom Himmel geworfen - Bub bei Tumult verletzt

Geld regnete über Chinawiese vom Himmel

Ein solches Szenario spielte sich am vergangenen Wochenende auf der Chinawiese in Zürich ab. Eine Drohne ließ am Samstag insgesamt 24.000 Franken in Zehnernoten vom Himmel fallen – natürlich zur Freude der zahlreichen Spaziergänger, die sich an dem Schönwetternachmittag dort versammelt hatten.

Laute Jubelrufe und Schreie waren von den Passanten zu hören, als sich der an der Drohne festgebundene Sack plötzlich öffnete und die Geldscheine hinabregneten, wie dieses Video von 20Minuten zeigt.