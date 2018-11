China "produziert" erstmals genetisch veränderte Babys

He sagt, er habe im Erbgut der Mädchen „die molekulare Eintrittspforte entfernt, durch die HI-Viren Menschen infizieren können“. Die Nachricht kam am Montag nicht zufällig, sondern einen Tag vor dem internationalen Gipfel zum „Human Genom Editing“, der ab heute, Dienstag, an der Universität Hongkong stattfinden wird.

Dort herrschte helle Aufregung: „Die Neben- und Spätfolgen solcher Eingriffe sind noch unabsehbar und schwer zu kontrollieren“, sagt Peter Dabrock .

Auch die US-Forscherin Jennifer Doudna, eine der Entwicklerinnen von Crispr/ Cas9, kritisierte am Montag in Hongkong: „Wenn sich das bestätigt, stellt diese Arbeit einen Bruch mit dem zurückhaltenden und transparenten Vorgehen der globalen Wissenschaftsgemeinde bei der Anwendung von Crispr/ Cas9 zum Editieren der menschlichen Keimbahn dar.“ Es sei dringend erforderlich, der Genmanipulation bei Embryos klare Grenzen zu setzen. Sie dürfe nur dort zum Einsatz kommen, wo eine deutliche medizinische Notwendigkeit bestehe und keine andere Behandlungsmethode existiere. Denn das Besondere an genetischen Veränderungen eines Embryos ist, dass diese an die kommenden Generationen weitervererbt werden, weil sie auch in den Keimzellen wie Ei- und Samenzelle zu finden sind.

Die Genschere Crispr wird in der Forschung bei Mikroorganismen und Pflanzen eingesetzt. In China wurden auch schon Schweine genmanipuliert. Jetzt sind dort die Menschen dran.