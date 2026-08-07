Mehr als 50 verwesende Leichen bei Bestatter gefunden

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In einem Bestattungsinstitut in Chicago haben Polizisten US-Medienberichten zufolge die verwesenden Leichname von 57 Menschen entdeckt. Sie seien unsachgemäß und zum Teil ungekühlt aufbewahrt worden, zitieren die Chicago Tribune und andere Medien aus einem Polizeibericht. Anrainer hätten sich in jüngster Zeit wiederholt über den unerträglichen Geruch in der Umgebung beschwert.

Nagetier- und Madenbefall Während einer Trauerfeier habe sich die Polizei am Donnerstag mit Hilfe der Feuerwehr gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude verschaffen müssen, da der Besitzer die Tür verriegelt habe. Bei einer Inspektion zusammen mit Experten der Gerichtsmedizin seien die Beamten dann auf die Leichen gestoßen. In dem Bericht ist auch von „Nagetier- und Madenbefall“ die Rede. Die genauen Hintergründe werden noch ermittelt.