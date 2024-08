Tote in Gepäckförderanlage am Flughafen gefunden

Das Unglück habe sich in einem für Passagiere nicht zugänglichen Bereich am Terminal 5 für internationale Flüge ereignet, berichteten örtliche Medien unter Berufung auf Polizei und Feuerwehr in der US-Stadt. Die Frau sei dort Donnerstagfrüh (Ortszeit) eingeklemmt in den Maschinen gefunden worden. Sie sei zu diesem Zeitpunkt nicht mehr ansprechbar gewesen.