Der größte Teilchenbeschleuniger der Welt wird für vier Jahre abgeschaltet. Das Cern in Genf will ihn in dieser Zeit aufrüsten, um die Chance auf neue physikalische Entdeckungen zu steigern. Eine Wiederinbetriebnahme ist nicht vor Juni 2030 geplant. Die Modernisierung des Teilchenbeschleunigers LHC (Large Hadron Collidor) soll die sogenannte Luminosität, die „Leuchtkraft“ erhöhen, wie die Europäische Organisation für Kernforschung (Cern) am Freitag vor den Medien erklärte.

Mit den Arbeiten werde der LHC an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit gebracht. Die Abschaltung erfolgt am kommenden Montag. Im modernisierten High-Luminosity-Teilchenbeschleuniger wird es dann zu einer viel höheren Anzahl von Teilchenkollisionen kommen. „Die Kollisionen werden um den Faktor zehn zunehmen“, sagte Projektleiter Markus Zerlauth. Mehr Kollisionen produzieren mehr Daten für die Analyse durch die Wissenschafterinnen und Wissenschafter, was letztlich ihre Chancen auf neue Entdeckungen über die Materie erhöht.

Die nun anstehenden Arbeiten betreffen einen zwei Kilometer langen Abschnitt des insgesamt 27 Kilometer langen Tunnels, der 100 Meter unter der Erde liegt. Die Eingriffe konzentrieren sich auf die Bereiche der Experimente Atlas und CMS.

Große Hoffnung aus der Forschung

Die Forschenden verbinden große Hoffnungen mit dem Projekt. Mit dem verbesserten Atlas-Experiment wollen sie mehr über das Higgs-Boson erfahren, das 2012 am LHC entdeckt wurde. „Wir werden sechsmal mehr Daten haben und eine höhere Wahrscheinlichkeit, seltene Ereignisse zu beobachten“, sagte die Forscherin Nedaa-Alexandra Asbah.