"Camp Fire" in Kalifornien zu 100 Prozent unter Kontrolle

Zweieinhalb Wochen nach seinem Ausbruch ist das zerstörerischste Feuer in der Geschichte Kaliforniens vollständig unter Kontrolle. Das "Camp Fire" im Norden des US-Bundesstaates sei zu 100 Prozent eingedämmt, teilte am Sonntag die kalifornische Forst- und Brandschutzbehörde CalFire mit. Der Brand hatte mindestens 87 Menschen getötet und rund 18.000 Gebäude zerstört.

Die Suche nach knapp 250 Vermissten dauerte am Wochenende an. CalFire gab die vollständige Eindämmung des "Camp Fire" im Kurzbotschaftendienst Twitter bekannt. Stärkere Regenfälle in der Region hatten in den vergangenen Tagen bei den Löscharbeiten geholfen. Zugleich wurden dadurch aber die Bergungsarbeiten erschwert.