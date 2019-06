Bus mit 65 Schülern auf deutscher Autobahn in Brand geraten

Starker Qualm stieg aus dem Fahrzeug, das ausbrannte. Auch Taschen und Rucksäcke der Schüler verbrannten. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein technischer Defekt Ursache für das Feuer, bis zum Montagabend war das aber noch nicht abschließend geklärt.

Die A2 in Richtung Dortmund und Hannover wurde am Brandort nahe der Anschlussstelle Henrichenburg bis zum Nachmittag gesperrt. Es bildete sich ein langer Stau. "Einige Menschen, die in dem mindestens 15 km langen Rückstau stundenlang warten mussten, bekamen aufgrund der Hitze gesundheitliche Probleme", teilte die Polizei mit. In sechs Fällen leisteten Rettungskräfte Hilfe. Der Bus sollte erst am Abend geborgen werden.