Bereits 21 Tote bei Bus-Katastrophe in Italien: "Eine apokalyptische Szene"

Bus brennt immer noch

Berichten zufolge fing der Bus, der mit Erdgas betrieben wurde, unmittelbar nach dem Aufprall Feuer. Die Feuerwehr versucht noch immer, das Feuer zu löschen. Die lokale Gesundheitseinheit von Venedig hat das Protokoll für "schwere Notfälle" aktiviert, das die Bereitstellung aller Notaufnahmen der Krankenhäuser vorsieht.

"Eine schreckliche Tragödie hat heute Abend unsere Gemeinschaft getroffen. Ich habe sofort einen Trauertag zum Gedenken an die vielen Opfer angeordnet, die in dem verunglückten Bus waren. Wir haben eine apokalyptische Szene erlebt, es gibt keine Worte", erklärte Bürgermeister Luigi Brugnaro in einer ersten Stellungnahme auf X (vormals Twitter).