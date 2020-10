Höchstes Gebäude der Welt erstrahlte in Rot-Weiß-Rot

Man könnte es auf den ersten Blick mit dem Stephansdom verwechseln. Es ist aber das höchste Gebäude der Welt, der 828 Meter hohe Wolkenkratzer Burj Khalifa in Duba, der am Nationalfeiertag in Rot-Weiß-Rot samt Bundesadler erstrahlte. "Wir wünschen ihnen Frieden und Wachstum", wurde den Österreichern auf dem Twitter-Account des gigantischen Gebäudes in den in den Vereinigen Arabischen Emiraten zum 26. Oktober gratuliert. Dazu wurde auch ein kurzes Video mit der österreichischen Bundeshymne gepostet. Laut Facebooknutzern dauerte die rot-weiß-rote Beleuchtung ungefähr eine Minute.