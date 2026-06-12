Der mehrfach an der deutschen Ostseeküste gestrandete und in einer umstrittenen Aktion in die Nordsee gebrachte Buckelwal "Timmy" hat nach seiner Freisetzung wohl noch bis zum 6. oder 7. Mai gelebt. Zudem habe sich das Buckelwal-Weibchen nach seiner Freisetzung gleich wieder Richtung Ostsee bewegt. Darauf wiesen die ausgewerteten Daten des Senders hin, den das Tier zuletzt getragen hatte, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) am Freitag in Schwerin. Das Tier war am 2. Mai in der Nordsee freigesetzt worden.

Der Tracker war an dem geschwächten und beim Transport verletzten Tier befestigt worden, kurz bevor es ins offene Meer gesetzt wurde. Der Wal war zuvor wochenlang vor der mecklenburgischen Insel Poel gelegen. Eine Privatinitiative transportierte ihn mit einem Lastkahn Richtung Nordsee, etwa 70 Kilometer von Skagen entfernt wurde er im Skagerrak am 2. Mai ausgesetzt.