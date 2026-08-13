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Welt

Vom Schlauchboot ins Wasser gefallen: Bub (9) ertrinkt in Badesee in Hessen

Ein Neunjähriger ist im Twistesee in Nordhessen untergegangen, nachdem er aus einem Schlauchboot ins Wasser gefallen war.
13.08.2026, 10:17

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Ein rot-gelbes Boot, das einen Fluss hinunterfährt

Ein neun Jahre alter Bub ist im nordhessischen Bad Arolsen von einem Schlauchboot in einen See gefallen und ertrunken. 

Bub trieb leblos im Wasser

Er sei am Nachmittag sofort untergegangen, teilte die Polizei mit. Nach einer rund 40-minütigen Suchaktion sei der Junge leblos im Wasser gefunden und geborgen worden. Reanimationsmaßnahmen seien erfolglos gewesen. 

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Warum der Junge am Strandbad Twistesee aus dem Schlauchboot fiel, sei bislang unklar, schrieb die Polizei. Auch machte sie keine Angaben dazu, ob er alleine auf dem See unterwegs war. Es habe keine Fremdeinwirkung gegeben, hieß es. Feuerwehr, Rettungsdienst, DLRG und Polizei seien im Einsatz gewesen.

Agenturen  | 

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