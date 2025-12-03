Seltenheit: 3 Brüder wurden am selben Tag Väter von 4 Babys

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Drei israelische Brüder sind an einem Tag Väter geworden - von vier Kindern. Ihre Frauen hätten die Babys am Dienstag im Krankenhaus Maajanei Hajeschuah bei Tel Aviv zur Welt gebracht, bestätigte eine Sprecherin der Klinik. Darunter seien auch Zwillinge. Die Brüder und ihre Partnerinnen hätten den glücklichen Großeltern damit vier Enkel an einem Tag geschenkt.

"Überraschender Moment" Die Sprecherin beschrieb das Treffen der Brüder in der Geburtsklinik als "besonderen und überraschenden Moment". Innerhalb weniger Stunden seien ihre Kinder eines nach dem anderen zur Welt gekommen. "Keine Statistik hätte uns auf diesen besonderen Moment vorbereiten können, der uns alle dazu brachte, innezuhalten, zu lächeln und erneut gerührt zu sein von dem Zauber, der hier jeden Tag geschieht", sagte sie.