Seltenheit: 3 Brüder wurden am selben Tag Väter von 4 Babys
- Drei israelische Brüder wurden am selben Tag im selben Krankenhaus Väter von insgesamt vier Kindern, darunter Zwillinge.
- Das Treffen der Brüder in der Geburtsklinik wurde als besonderer und überraschender Moment beschrieben.
- Israels Geburtenrate ist mit durchschnittlich 2,9 Kindern pro Frau die höchste in der OECD.
Drei israelische Brüder sind an einem Tag Väter geworden - von vier Kindern. Ihre Frauen hätten die Babys am Dienstag im Krankenhaus Maajanei Hajeschuah bei Tel Aviv zur Welt gebracht, bestätigte eine Sprecherin der Klinik. Darunter seien auch Zwillinge. Die Brüder und ihre Partnerinnen hätten den glücklichen Großeltern damit vier Enkel an einem Tag geschenkt.
"Überraschender Moment"
Die Sprecherin beschrieb das Treffen der Brüder in der Geburtsklinik als "besonderen und überraschenden Moment". Innerhalb weniger Stunden seien ihre Kinder eines nach dem anderen zur Welt gekommen. "Keine Statistik hätte uns auf diesen besonderen Moment vorbereiten können, der uns alle dazu brachte, innezuhalten, zu lächeln und erneut gerührt zu sein von dem Zauber, der hier jeden Tag geschieht", sagte sie.
Hohe Geburtenrate
Israels Geburtenrate ist mit durchschnittlich 2,9 Kindern pro Frau die höchste unter den Ländern in der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD).
