Babyglück im Fünferpack: Frau bringt Fünflinge zur Welt

In der Berliner Charité hat eine Frau Fünflinge zur Welt gebracht. Die zwei Mädchen und drei Buben kamen Ende September per Kaiserschnitt zur Welt und sind alle wohlauf, wie die Universitätsklinik am Donnerstag mitteilte. Die Geburt von Fünflingen ist eine medizinische Rarität - auf natürlichem Wege kommt dies laut Charité nur bei einer von 50 Millionen Schwangerschaften vor. Der Kaiserschnitt fand am Ende der 28. Schwangerschaftswoche statt.

25-köpfiges Team bei Geburt anwesend Um den Kindern den bestmöglichen Start ins Leben zu ermöglichen, war ein 25-köpfiges interdisziplinäres Team anwesend, wie es von der Klinik hieß. Durch die Seltenheit sei die Geburt von Fünflingen selbst für erfahrene Geburtsmediziner ein außergewöhnliches Ereignis und eine besondere logistische Herausforderung, erklärte der Direktor der Klinik für Geburtsmedizin der Charité, Wolfgang Henrich.