Babyglück im Fünferpack: Frau bringt Fünflinge zur Welt
Zusammenfassung
- In der Berliner Charité wurden Ende September Fünflinge per Kaiserschnitt in der 28. Schwangerschaftswoche geboren.
- Die Geburt von Fünflingen ist eine medizinische Rarität und wurde von einem 25-köpfigen Team begleitet; die Kinder werden weiterhin auf der neonatologischen Station betreut.
- Die Babys sind wohlauf, haben ihr Geburtsgewicht mehr als verdoppelt und können nach Hause, sobald sie kräftig genug sind.
In der Berliner Charité hat eine Frau Fünflinge zur Welt gebracht. Die zwei Mädchen und drei Buben kamen Ende September per Kaiserschnitt zur Welt und sind alle wohlauf, wie die Universitätsklinik am Donnerstag mitteilte.
Die Geburt von Fünflingen ist eine medizinische Rarität - auf natürlichem Wege kommt dies laut Charité nur bei einer von 50 Millionen Schwangerschaften vor. Der Kaiserschnitt fand am Ende der 28. Schwangerschaftswoche statt.
25-köpfiges Team bei Geburt anwesend
Um den Kindern den bestmöglichen Start ins Leben zu ermöglichen, war ein 25-köpfiges interdisziplinäres Team anwesend, wie es von der Klinik hieß. Durch die Seltenheit sei die Geburt von Fünflingen selbst für erfahrene Geburtsmediziner ein außergewöhnliches Ereignis und eine besondere logistische Herausforderung, erklärte der Direktor der Klinik für Geburtsmedizin der Charité, Wolfgang Henrich.
Geburtsgewicht mehr als verdoppelt
Unmittelbar nach der Entbindung übernahm das Team der Klinik für Neonatologie die Erstversorgung. Auch jetzt werden die Kinder noch auf einer neonatologischen Station der Charité betreut. Sobald die Kleinen kräftig genug sind, können sie nach Hause entlassen werden. Mittlerweile hätten sie ihr Geburtsgewicht bereits mehr als verdoppelt, erklärte die Klinik.
"Wir sind glücklich, unsere fünf Kinder wohlbehalten und gesund in den Armen halten zu können", zitierte die Charité die Mutter. "Wir fühlen uns hier an der Charité hervorragend betreut, freuen uns aber natürlich auch auf den Tag, an dem wir gemeinsam nach Hause können - bis dahin beobachten wir jeden Tag neu, wie unsere Lieblinge wachsen und gedeihen."
