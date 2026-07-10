Bis zu 336 Passagiere saßen plötzlich in Bridgetown (Barbados) fest, nachdem ihr Flug nach London kurzfristig annulliert worden war. Warum die Maschine nicht starten konnte, erfuhren die betroffenen Reisenden zunächst offenbar nicht. Erst später berichteten verschiedene Medien über den mutmaßlichen Hintergrund: Ein Teil der Crew soll nach einer durchzechten Nacht als fluguntauglich eingestuft worden sein.

Partynacht der British-Airways-Crew mit Folgen Der Online-Dienst zur Live-Flugverfolgung Flightradar24 bestätigt, dass der British-Airways-Flug BA254, der am 5. Juli um 16:50 Uhr von Bridgetown nach London Heathrow hätte starten sollen, gestrichen wurde. Wie The Telegraph berichtet, soll ein Teil der Flugbesatzung zu betrunken gewesen sein, um den Flug ordnungsgemäß durchführen zu können. Gegenüber The Sun erklärte eine Quelle, mehrere Crewmitglieder hätten am Vorabend in einem All-inclusive-Hotel direkt am Meer Alkohol konsumiert und seien offenbar sichtlich betrunken gewesen. Augenzeugen zufolge soll sich eine Flugbegleiterin an der Bar übergeben haben, während ein alkoholisierter Steward auf sein Zimmer gebracht werden musste.

Die durchzechte Partynacht soll so ausgelassen gewesen sein, dass sich laut der Quelle andere Hotelgäste bereits beschwert und die Szene gefilmt hatten. Einer der Feiernden soll laut The Sun daraufhin gerufen haben: „Wir sind die Crew von British Airways, na und?“

Vier Crew-Mitglieder suspendiert Die Fluggesellschaft zog daraufhin die gesamte Besatzung ab und annullierte den geplanten Flug. Crewmitglieder müssen vor Dienstantritt vollständig flugtauglich sein, was zu diesem Zeitpunkt nicht erfüllt gewesen sein soll. Vier Crewmitglieder sollen infolge des Vorfalls suspendiert worden sein.