Britischer Elite-Polizist wegen Mordverdachts festgenommen

In Großbritannien ist ein Elite-Polizist wegen Mordverdachts festgenommen worden. Der Beamte, der einer Einheit zum Schutz von Parlamentariern und Diplomaten angehört, befinde sich seit Dienstagabend in Gewahrsam, teilte die Londoner Polizei am Mittwoch mit. Ebenfalls am Dienstag sei im Zuge derselben Ermittlungen eine Frau festgenommen worden.

Bei den Ermittlungen geht es um das Verschwinden einer 33-Jährigen in London. Die Frau hatte am Abend des 3. März die Wohnung einer Freundin verlassen und war nie bei sich zu Hause angekommen. Seit Tagen bat die Polizei die Öffentlichkeit um Hinweise in dem Fall.