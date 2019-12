Britin überlebte sechs-stündigen Herzstillstand im Schneesturm

In den spanischen Bergen hat sich ein aus medizinischer Sicht extrem außergewöhnlicher Vorfall ereignet: Die 34-jährige Britin Audrey Schoeman, die in Barcelona lebt, geriet am 3. November mit ihrem Mann in der Nähe von Girona im Nordosten Spaniens auf einem Berg in einen Schneesturm. Die beiden verirrten sich und suchten Schutz hinter einem Felsen.

Bald darauf begann Audrey jedoch wirr zu reden und verhielt sich seltsam, wie spanische und britische Medien berichten. Laut ihrem Mann rollten ihre Augäpfel plötzlich nach innen und ihr Atem stoppte. Rettungskräften schickte er Bilder ihrer Position, was die Suche massiv erleichterte, wie die "Daily Mail" schreibt.