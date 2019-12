Brillenverbot: Japanerinnen proben Aufstand

Was Männern erlaubt ist, gilt für Frauen auch im Jahr 2019 nicht. Japanerinnen ist es in etlichen Branchen etwa verboten, eine Brille zu tragen. Doch der Unmut darüber wächst, die Diskussion nimmt an Fahrt auf.

Eine Gruppe von Aktivistinnen wollen nun in einer Petition die Regierung auffordern, frauenfeindliche Vorschriften zu Kleidung und Aussehen von Mitarbeiterinnen in ein geplantes Gesetz gegen Belästigung am Arbeitsplatz aufzunehmen. Das berichtete die japanische Tageszeitung Tokyo Shimbun am Montag.

Weg mit der Brille