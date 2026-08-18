Knapp 60.000 Menschen folgen der Influencerin Alana Alves da Silva auf Instagram. Auf der Plattform veröffentlichte die Brasilianerin Postings über ihre Work-outs oder ihr Privatleben. Doch jetzt werden traurige Nachrichten bekannt: Die 28-Jährige ist tot.

136 Kilogramm Marihuana im Unfallauto Silva, die in den sozialen Medien als „Vampira 085“ bekannt war und einen eigenen Online-Shop für Sportbekleidung betrieb, verstarb bei einem schweren Autounfall in der Stadt Salinas am 8. August. Insgesamt sieben Personen sind dabei ums Leben gekommen. Wie G1 Globo berichtet, saß die 28-Jährige laut der Bundesstraßenpolizei in einem Fahrzeug, das mit mehr als 136 Kilogramm Marihuana beladen war.

Der Wagen wurde von dem 24-jährigen Pedro Yan Linhares Gutierrez gelenkt. Der 19-jährige Ramon Silverio Nogueira und eine weitere Frau (20), deren Identität unbekannt ist, befanden sich neben dem Fahrer und Silva ebenfalls im Auto. Als der Lenker bei einem Überholmanöver plötzlich die Kontrolle über den Wagen auf der Straße verlor, geschah der Unfall: Das Fahrzeug prallte frontal mit einem anderen PKW zusammen.

Vor Unfall: Wagen von Polizei verfolgt Bevor es zu dem tödlichen Autounfall kam, soll die Bundespolizei auf den Wagen aufmerksam geworden sein. Die Beamten wiesen Gutierrez an, rechts ranzufahren und den PKW anzuhalten. Der 24-Jährige ignorierte die Anweisung und wurde über zehn Kilometer von der Polizei verfolgt. Anschließend kam es zu dem Zusammenprall, der sich vermutlich infolge der Flucht vor der Polizei ereignete.

Influencerin verstarb an Unfallort Silva verstarb noch am Unfallort, der Fahrer und Nogueira wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert, wo sie verstarben. Laut Polizeiinformationen soll Gutierrez keinen Führerschein besessen haben und trug zu dem Zeitpunkt des Unfalls eine elektronische Fußfessel. Er wurde bereits zuvor wegen Drogenhandels im Bundesstaat Ceará angeklagt. Die unbekannte Frau wurde in kritischem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert. Sie erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma sowie mehrere Knochenbrüche und überlebte als einzige den Unfall.